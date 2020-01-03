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Pestisit nedir? Pestisit zararları insan sağlığını tehdit ediyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Pestisit ismi yabancı gelse de aslında birçok yerde karşımıza çıkmıştır ve çıkmaya devam ediyor. Pestisit kullanımı oldukça yaygındır. Pestisitler; sebze ve meyvelerin doğada zarar görmeden yetişmesi ve yaşam alanlarımızın zararlı mikroorganizmalardan arınması gibi konularda fayda sağlamasının yanında kullanım yanlışlığına bağlı olarak insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturabilirler. Peki pestisit nedir, pestisit çeşitleri nelerdir, pestisit kullanımı nasıl olur?

Pestisit nedir? Pestisit zararları insan sağlığını tehdit ediyor

Sebze ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini yok etmek için pestisit kullanıldığını belirten Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, bu maddelerin sağlığı tehlikeye soktuğunu söyledi. Bönce, "Bu maddeyi vücuda almamak için sebze ve meyvelerin minimum 8 dakika bikarbonatlı su ile yıkanması gerekmektedir” dedi.

PESTİSİT NEDİR?

Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere pestisit' ismi verilir.

PESTİSİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bakterisid: Bakteri öldürücüler
Ahicide: Kuş öldürücüler
İnsaktisid: Böcek ve haşerelere karşı kullanılan maddeler
Fungusid: Mantarlara karşı kullanılan maddele
Herbisid: Yabancı otlara karşı kullanılan maddeler
Mollusid: Yumuşakçalara karşı kullanılan maddeler
Rodensid: Kemirgenlere karşı kullanılan maddeler
Nematisid: Nematotlara karşı kullanılan maddeler
Akarisid (Miticid) : Akarlara karşı kullanılan maddeler
Defoliantlar: Yaprak dökücüler

PESTİSİT KULLANIMI VE ZARARLARI

Birçok farklı sebepten dolayı sebze meyveler üzerinde, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak ve tarımsal ürün verimliliğini arttırmak için farklı kimyasallar dezenfektanlar kullanılıyor. Pestisitadı verilen bu maddelerin ciddi oranda insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, "Bu ilaçlar insan vücuduna alındığı takdirde karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Halk arasında doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgi veren Beslenme ve Diyet uzmanı Bönce, üzerlerindeki kalıntıları arındırmak için meyve ve sebzelerin sirkeli suda bekletilmesinin yanlış olduğunu dile getirerek, minimum 8 dakika bikarbonatlı suda bekletilmesi gerektiğinin altını çizdi.

PESTİSİTİN ETKİLERİ NELERDİR?

Günümüzde yaygın olarak sprey şeklinde kullanılan Pestisitler, adsorpsiyon sonucu sebze ve meyvelerin yüzeylerine yapışır. Bazı zamanlarda çiğ olarak tüketilen bu gıdalarda yeterli arındırma sağlanamaz. Böyle durumlarda sindirim sistemi aracılığı ile maruziyet meydana gelir.

Pestisitlere maruz kalma sonucunda görülen kısa dönem etkileri deyince aklımıza ilk gelecek olanlar akut zehirlenmeler ve alerjik reaksiyonlardır. Özellikle tarım işleriyle uğraşanlar büyük risk altındadır. Dikkatsiz ve özensiz yapılan ilaçlamalar sonucu pek çok pestisit zehirlenmesi vakası meydana gelmektedir. Akut pestisit zehirlenmelerinin başlıca belirtileri:

Kusma
İshal
Terleme
Solunum güçlüğü
Çarpıntı
İstemsiz kasılmalar olarak sayılabilir.
Eğer kendinizde ya da bir yakınınızda böyle bir durumdan şüphelenirseniz vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurmanız çok önemlidir. Zira akut pestisit zehirlenmeleri zamanında müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir.
Akut pestisit zehirlenmelerinin teşhisinde bu belirtilerin yanı sıra laboratuvar testlerinden (kan testleri vb.) yararlanılır. Eğer maruz kalınan madde belirlenebilirse gerekli antidot (panzehir) kullanılarak tedavi gerçekleştirilir.

TARIM İLAÇLARI İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Market, manav ve pazarlardan aldığımız sebze meyvelerin bol miktarda lif, vitamin ve mineral deposu olduğunu vurgulayan Gökçe Bönce, gün içerisinde 3-5 porsiyon sebze meyve tüketimi de yeterli ve dengeli beslenme açısından önemli olduğunu söyledi.

Tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çeken Bönce, Pestisitlerin besinler yolu ile insan vücuduna alınması solunum, dolaşım ve kardiyovasküler sistem ile karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. ‘’Bu nedenle, taze meyve ve sebzelerden pestisitkalıntılarını uzaklaştırmak sağlımız için büyük önem taşımaktadır’’ dedi.

MEYVE VE SEBZELER DİKKATLİ YIKANMALI

Beslenme ve Diyet Uzmanı Bönce, tarım ilaçlarının zararlı etkilerinden korunmak için kullanılabilecek diğer bir etkin yöntemin de insan sağlığını tehdit etmeyen organik, iyi üretim yapılan güvenilir yerlerden alınarak tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bönce, “Günümüz koşullarında organik meyve-sebze bulabilmek veya satın alabilmek her zaman mümkün olmayabilir. Gıdalardaki pestisit kalıntılarını arındırmak için genelde evlerde ilk yapılan şey, bu gıdaları sirkeli suya koymaktır. Oysa ki, sirkeli su pestisit kalıntılarını azaltmada değil, mikroorganizma yükünü azaltmada etkilidir. Yapılmış olan çalışmalar sirkeli suyun pestisit kalıntılarının etkinliğini daha da artırdığı yönünde. Yıkama suyuna sirke ilave etmenin temel amacı, asidik bir yıkama ortamı oluşturarak yetersiz yıkama ihtimaline karşılık gıda üzerinde bulunabilen muhtemel zararlı biyolojik etkenlerin uzaklaştırılmasıdır. Ancak, günümüzde yaygın olarak kullanılan pestisitlerin pek çoğu yetersiz yıkama nedeniyle gıdalardan uzaklaştırılamayıp vücuda alınıyor. Bu durum da pestisitlerin zararlı etkilerini uzun süreler boyunca sürdürmelerine neden oluyor” diye konuştu.

BİR LİTRE SUYA 10 GRAM KARBONAT

Sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaç kalıntılarını giderebilmek için sirkeli su kullanılmaması gerektiğini belirten Bönce, "Ilık suda bekletip, 1 litre suya 10 gram kadar İngiliz karbonatı da denilen bikarbonat koyarak, minimum 8 dakika bu çözelti içerisinde sebze meyveleri yıkamak ve ardından durulamak pestisit kalıntılarını gidermede en etkili yöntem olacaktır. İstenildiği takdirde karbonatlı sudan sonra sirkeli suda da yıkanarak sebze meyveler bakterilerden de arındırılabilir’’ dedi.


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