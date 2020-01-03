Pestisit nedir? Pestisit zararları insan sağlığını tehdit ediyor

Sebze ve meyvelerdeki bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini yok etmek için pestisit kullanıldığını belirten Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, bu maddelerin sağlığı tehlikeye soktuğunu söyledi. Bönce, "Bu maddeyi vücuda almamak için sebze ve meyvelerin minimum 8 dakika bikarbonatlı su ile yıkanması gerekmektedir” dedi. PESTİSİT NEDİR? Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere pestisit' ismi verilir. PESTİSİT ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Bakterisid: Bakteri öldürücüler

Ahicide: Kuş öldürücüler

İnsaktisid: Böcek ve haşerelere karşı kullanılan maddeler

Fungusid: Mantarlara karşı kullanılan maddele

Herbisid: Yabancı otlara karşı kullanılan maddeler

Mollusid: Yumuşakçalara karşı kullanılan maddeler

Rodensid: Kemirgenlere karşı kullanılan maddeler

Nematisid: Nematotlara karşı kullanılan maddeler

Akarisid (Miticid) : Akarlara karşı kullanılan maddeler

Defoliantlar: Yaprak dökücüler PESTİSİT KULLANIMI VE ZARARLARI Birçok farklı sebepten dolayı sebze meyveler üzerinde, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak ve tarımsal ürün verimliliğini arttırmak için farklı kimyasallar dezenfektanlar kullanılıyor. Pestisitadı verilen bu maddelerin ciddi oranda insan sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, "Bu ilaçlar insan vücuduna alındığı takdirde karaciğer, böbrek ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Halk arasında doğru bilinen yanlışlar konusunda bilgi veren Beslenme ve Diyet uzmanı Bönce, üzerlerindeki kalıntıları arındırmak için meyve ve sebzelerin sirkeli suda bekletilmesinin yanlış olduğunu dile getirerek, minimum 8 dakika bikarbonatlı suda bekletilmesi gerektiğinin altını çizdi. PESTİSİTİN ETKİLERİ NELERDİR? Günümüzde yaygın olarak sprey şeklinde kullanılan Pestisitler, adsorpsiyon sonucu sebze ve meyvelerin yüzeylerine yapışır. Bazı zamanlarda çiğ olarak tüketilen bu gıdalarda yeterli arındırma sağlanamaz. Böyle durumlarda sindirim sistemi aracılığı ile maruziyet meydana gelir. Pestisitlere maruz kalma sonucunda görülen kısa dönem etkileri deyince aklımıza ilk gelecek olanlar akut zehirlenmeler ve alerjik reaksiyonlardır. Özellikle tarım işleriyle uğraşanlar büyük risk altındadır. Dikkatsiz ve özensiz yapılan ilaçlamalar sonucu pek çok pestisit zehirlenmesi vakası meydana gelmektedir. Akut pestisit zehirlenmelerinin başlıca belirtileri: Kusma

İshal

Terleme

Solunum güçlüğü

Çarpıntı

İstemsiz kasılmalar olarak sayılabilir.

Eğer kendinizde ya da bir yakınınızda böyle bir durumdan şüphelenirseniz vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurmanız çok önemlidir. Zira akut pestisit zehirlenmeleri zamanında müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir.

Akut pestisit zehirlenmelerinin teşhisinde bu belirtilerin yanı sıra laboratuvar testlerinden (kan testleri vb.) yararlanılır. Eğer maruz kalınan madde belirlenebilirse gerekli antidot (panzehir) kullanılarak tedavi gerçekleştirilir.