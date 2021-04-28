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Pete Davidson, müstehcen sahneleri izledikten sonra Bridgerton yıldızı Phoebe Dynevor'a aşık oldu

28.04.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bridgerton dizisinde rol aldığı müstehcen sahnelerle adı gündemden düşmeyen Phobe Dynevor bir süredir komedyen Pete Davidson ile birlikte. Söylentilere göre Pete Davidson, Phoebe Dynevor’un Bridgerton’daki sahnelerini izlerken aşık oldu.

Pete Davidson, müstehcen sahneleri izledikten sonra Bridgerton yıldızı Phoebe Dynevor'a aşık oldu

Bridgerton dizisinin yıldız oyuncusu Phoebe Dynevor ile komedyen Pete Davidson bir süredir birlikteler. Daily Mail’de yer alan habere göre komedyen Pete Davidson, Phoebe Dynevor’a dizideki müstehcen sahneleri izlerken aşık oldu.

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27 yaşındaki komedyen, o sahnelerden sonra Phoebe Dynevor’dan etkilendiğini, genç kadından etrafına 'cehennem gibi sıcak' diye bahsettiği söylentiler arasında.

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Daily Mail’e konuşan komedyenin yakın çevresinden biri, ''Pete, Bridgerton’u sadece Phoebe’yi görmek için izledi. Hepimiz onunla yaramaz sahneler hakkında şakalaştık ve tabii ki onları sıcak bulduğunu itiraf etti. Diziyi defalarca izledi ve onunla tanışmanın kaderi olduğunu hissetti.'' açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Phoebe Dynevor
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