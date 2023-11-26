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Petek Dinçöz bir göğsünü taşlarla kapadı! Tarzı olay oldu... "Gençleşmiş resmen"

26.11.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan ve sahnelere dönen Petek Dinçöz sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Göğsünün tekini taşlarla kapatan şarkıcıya "Gençleşmiş resmen" yorumları geldi.

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Petek Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekiyor. İdolünün Ajda Pekkan olduğunu açıklayan Petek Dinçöz son sahne tarzıyla olay oldu.

Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz sahneleri bırakmadığını açıklarken kıyafet seçimiyle adından söz ettirdi.

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Batum'da sahne alan güzel isim adeta yıllara meydan okudu. Petek Dinçöz'ün kasığına kadar dekoltesi dikkat çekti.

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Tolga Çam imzalı bir kıyafet seçen ve bir göğsünü taşlarla kapatan Petek Dinçöz'e hayranlarından "Yaşlanmıyorsun", "Elbise çok iyi", "Gençleşmiş resmen" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz serkan kodaloğlu
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