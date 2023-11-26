Petek Dinçöz bir göğsünü taşlarla kapadı! Tarzı olay oldu... "Gençleşmiş resmen"

Üçüncü evliliğinin ardından hem müziğe hem de Türkiye'ye geri dönen Petek Dinçöz, iddialı dönüşüyle dikkat çekiyor. İdolünün Ajda Pekkan olduğunu açıklayan Petek Dinçöz son sahne tarzıyla olay oldu.

Serkan Kodaloğlu'ndan boşandıktan sonra çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz sahneleri bırakmadığını açıklarken kıyafet seçimiyle adından söz ettirdi.

Batum'da sahne alan güzel isim adeta yıllara meydan okudu. Petek Dinçöz'ün kasığına kadar dekoltesi dikkat çekti.

Tolga Çam imzalı bir kıyafet seçen ve bir göğsünü taşlarla kapatan Petek Dinçöz'e hayranlarından "Yaşlanmıyorsun", "Elbise çok iyi", "Gençleşmiş resmen" yorumları geldi.





