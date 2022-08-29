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Petek Dinçöz'den bebek açıklaması! Apar topar evlenmişti

29.08.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatında yaşadığı gelişmelerle magazin gündeminden düşmeyen Petek Dinçöz, üçüncü kez nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu eski aşkı Nida Büyükbayraktar ile hayatını birleştirdi. Gençlik aşkıyla evlenen Petek Dinçöz hakkında önceki gün hamilelik iddiaları ortaya atılırken, Dinçöz'den iddialara açıklama geldi.

Petek Dinçöz'den bebek açıklaması! Apar topar evlenmişti

Ani kararla nikah masasına oturan Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

25 YILLIK AŞKI ÇIKTI

Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu. Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
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GELİNLİK TAM NOT ALDI

Törene, Dinçöz'ün giydiği gelinlik damga vurdu. Göğüs dekolteli bir gelinlik tercih eden Dinçöz, hayranları ve takipçilerinden tam not aldı.
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NİŞANI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Petek Dinçöz, nişan haberini 'Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın' notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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HAMİLE Mİ?

Tv 100'de yer alan habere göre; Petek Dinçöz'ün neden apar topar evlilik karar almasının nedeni hamileliğiydi. Petek Dinçöz'ün 1 aylık hamile olduğu ve bu yüzden nikahı hızlandırdıkları iddia edilmişti. Bu açıklamalara Dinçöz cephesinden açıklama geldi.

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Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile olan evlilik sürecinden ve hakkında çıkan 2. çocuğa hamile iddialarına cevap verdi. Petek Dinçöz, evlilik kararının kendisi için çok ani olduğunu söyledi. Dinçöz, "Neden olmasın dedik ve yarım kalan bir şeyi tamamlamak için evlendik. Çocuklar, annem, Nida'nın ailesi çok mutlular." ifadesini kullandı.

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"HAMİLE DEĞİLİM, ÇOCUK İSTİYORUZ"

Petek Dinçöz, hakkında çıkan hamilelik iddialarını yalanlayarak, "Göbeğimi çekebilirsiniz" diyerek basın mensuplarıyla şakalaştı. Petek Dinçöz, hamilelik iddiasına da karnını göstererek yanıt verdi: "Hamile değilim görüldüğü üzere ama ikimiz de çocuk istiyoruz. Nida'ya kalsa hemen olsun istiyor ama hayırlısı diyelim."


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