MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz etek boyuna yapılan yoruma tepkisiz kalmadı

Petek Dinçöz etek boyuna yapılan yoruma tepkisiz kalmadı

11.12.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Petek Dinçöz yeni hayatında sosyal medyayı da aktif kullanıyor. İddialı tarzıyla dikkat çeken şarkıcının bir takipçisi etek boyuna takılınca şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Petek Dinçöz etek boyuna yapılan yoruma tepkisiz kalmadı

Çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu'yla yaptığı evliliği apar topar bitiren ve Miami'ye giden Petek Dinçöz yine apar topar dönmüş ve ağustos ayında "çocukluk aşkım" dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikâh masasına oturmuştu.

Sahnelere de dönen Petek Dinçöz iddiaları paylaşımlara imza atıyor. Son olarak süper mini elbisesiyle pozlar veren Dinçöz'e beğeni yaparken bazı takipçiler ise sahnelere dönen şarkıcının etek boyuna takıldı.

PETEK

Bir takipçi Petek Dinçöz'e "Bu kadar kısa abartı değil mi?" deyince şarkıcı tepkisin kalmadı.

Dinçöz bu takipçiye tepki göstererek "Nerede nasıl giyineceğime ben karar veririm, başkası değil. Hele siz hiç değil. Lütfen siz kendinizle ilgilenin..." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz" demişti! Noel seçimi"Güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz" demişti! Noel seçimi
Hasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdıHasan Can'dan büyük gaf! Utançtan ne yapacağını şaşırdı
2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı2023 yılbaşı jürileri belli oldu! Gözler onu aradı
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz serkan kodaloğlu

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Avrupa'da Eva Kaili depremi!

Avrupa'da Eva Kaili depremi!

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Ronaldo için ortalığı savaş alanına çevirdiler

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

İlginizi Çekebilir

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.