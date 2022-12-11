Petek Dinçöz etek boyuna yapılan yoruma tepkisiz kalmadı

Çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu'yla yaptığı evliliği apar topar bitiren ve Miami'ye giden Petek Dinçöz yine apar topar dönmüş ve ağustos ayında "çocukluk aşkım" dediği Nida Büyükbayrakdar ile nikâh masasına oturmuştu.

Sahnelere de dönen Petek Dinçöz iddiaları paylaşımlara imza atıyor. Son olarak süper mini elbisesiyle pozlar veren Dinçöz'e beğeni yaparken bazı takipçiler ise sahnelere dönen şarkıcının etek boyuna takıldı.

Bir takipçi Petek Dinçöz'e "Bu kadar kısa abartı değil mi?" deyince şarkıcı tepkisin kalmadı.

Dinçöz bu takipçiye tepki göstererek "Nerede nasıl giyineceğime ben karar veririm, başkası değil. Hele siz hiç değil. Lütfen siz kendinizle ilgilenin..." dedi.

