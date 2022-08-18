MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz evlendi mi? Petek Dinçöz'ün evlendiği Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Petek Dinçöz evlendi mi? Petek Dinçöz'ün evlendiği Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

18.08.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petek Dinçöz evlilik haberi ile gündeme geldi. 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar ile dün akşam saatlerinde nikah masasına oturdu. Düğün görüntülerinin ardından birbirlerine çok yakıştırılan çift hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Petek Dinçöz'ün eşi Nida Büyükbayraktar hayatı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

Petek Dinçöz evlendi mi? Petek Dinçöz'ün evlendiği Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

"Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" diyerek nişanlandıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Petek Dinçöz ile evlenen Nida Büyükbayraktar'ın hayatı merak ediliyor. Peki Petek Dinçöz’ün eşi Nida Büyükbayraktar kimdir, ne iş yapıyor?

PETEK DİNÇÖZ'ÜN EVLENDİĞİ NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde evleneceklerine dair haberler çıkan çiftten sürpriz haber geldi. Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar nikah masasına oturdu. Nida Büyükbayraktar eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile bulunan bir isimdir. 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak çalışıyordu.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır, ardından okulu bıraktı ve mankenlik hayatına atıldı.

1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar'dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. 2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı.

8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan 2015 yılında İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur. 10 Ağustos 2020'de bir kız bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anneliği bekleyen sanatçı bebeğini ''boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve tiroid hastalığı" sebebiyle kaybetti.

Serkan Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te Mehmet Şef'ten yarışmacıya şok çıkış! "Nedir bu öz güven?"MasterChef'te Mehmet Şef'ten yarışmacıya şok çıkış! "Nedir bu öz güven?"
Kılıçdaroğlu'na '14. Cumhurbaşkanımız' deyince Şahan Gökbakar dayanamadı! "Gururla, hoşuna gide gide..."Kılıçdaroğlu'na '14. Cumhurbaşkanımız' deyince Şahan Gökbakar dayanamadı! "Gururla, hoşuna gide gide..."
Acun'un fotoğrafına Şeyma'dan bomba tepkiAcun'un fotoğrafına Şeyma'dan bomba tepki
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz petek dinçöz boşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bikinisi küçük geldi! Paylaşımı olay oldu

Bikinisi küçük geldi! Paylaşımı olay oldu

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Gençlerbirliği, Arda Güler'i vermiyor! 5 milyon...

Süper mini etekli müşterisiyle Çılgın Dondurmacı'nın yeni videosu

Süper mini etekli müşterisiyle Çılgın Dondurmacı'nın yeni videosu

AK Partililerden Ümit Özdağ'a çok konuşulacak teklif!

AK Partililerden Ümit Özdağ'a çok konuşulacak teklif!

Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

Kahreden olay! “Ölüme gidiyorum” diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

Baba ile polis memuru oğlu arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı

Baba ile polis memuru oğlu arasında 'masaj salonu' tartışması! Kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Mucize değil, gerçek! Etkili olmadığı hastalık yok

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.