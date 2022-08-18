Petek Dinçöz evlendi mi? Petek Dinçöz'ün evlendiği Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

"Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" diyerek nişanlandıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Petek Dinçöz ile evlenen Nida Büyükbayraktar'ın hayatı merak ediliyor. Peki Petek Dinçöz’ün eşi Nida Büyükbayraktar kimdir, ne iş yapıyor?

PETEK DİNÇÖZ'ÜN EVLENDİĞİ NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde evleneceklerine dair haberler çıkan çiftten sürpriz haber geldi. Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar nikah masasına oturdu. Nida Büyükbayraktar eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile bulunan bir isimdir. 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak çalışıyordu.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır. İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır, ardından okulu bıraktı ve mankenlik hayatına atıldı.

1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar'dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı. 2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı.

8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan 2015 yılında İrfan Aslan adında bir oğlu olmuştur. 10 Ağustos 2020'de bir kız bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anneliği bekleyen sanatçı bebeğini ''boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve tiroid hastalığı" sebebiyle kaybetti.

Serkan Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.



