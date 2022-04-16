MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz'le Reza Zarrab aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama

Petek Dinçöz'le Reza Zarrab aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama

16.04.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Miami’ye yerleştiğini duyuran Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la aşk yaşadığı öne sürüldü. Reza Zarrab’ın avukatı, magazin gündemini sallayan iddiayla ilgili açıklama yaptı.

Petek Dinçöz'le Reza Zarrab aşk mı yaşıyor? Flaş açıklama

Şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliğini noktaladı. Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan ayrıldıktan sonra Miami'ye taşınma kararı alan Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oğlumun dilini geliştirebilmesi için Miami'ye yerleşme kararı aldım" dedi.

Petek Dinçöz'den şaşırtan karar! Türkiye'yi terk ettiğini duyurduPetek Dinçöz'den şaşırtan karar! Türkiye'yi terk ettiğini duyurdu

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ

Ancak Dinçöz'ün Miami'ye yerleşmesinin sebebinin Reza Zarrab olduğu ve Dinçöz'ün Zarrab ile birlikte olduğu iddia edildi.

ZARRAB'IN AVUKATINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

MedyaTava'nın haberine göre, Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı. Yıldırım, bu iddiayı yalanladı ve Dinçöz'ün oğlu için Miami'ye yerleştiğini açıkladı. Zarrab Türkiye'de yaşadığı yıllarda şarkıcı Ebru Gündeş ile evlenmişti. Gündeş'ten de bir kızı olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'un canlı yayında ortalık karıştı! Yerinden fırlayıp saldırmaya çalıştıEsra Erol'un canlı yayında ortalık karıştı! Yerinden fırlayıp saldırmaya çalıştı
Volkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdiVolkan Demirel'in eşi mini şortu ve sütyeniyle poz verdi
Anlattıklarıyla yürekleri dağladı: "Babam çok kötü bir kocaydı"Anlattıklarıyla yürekleri dağladı: "Babam çok kötü bir kocaydı"
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

İftar yemeğinde dikkat çeken kare!

Sağanak yağmur geliyor! Günlerce sürecek

Sağanak yağmur geliyor! Günlerce sürecek

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu

Babasını bıçaklayarak öldürdü, ifadeleri kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

"Cadıyım" dedi! Paylaşımı olay oldu: Babamın cinayetini...

"Cadıyım" dedi! Paylaşımı olay oldu: Babamın cinayetini...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.