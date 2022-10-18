Petek Dinçöz sütyen-ceket kombiniyle dikkat çekti! "Ne giyse oluyor"

Boşandıktan sonra İstanbul’daki her şeyini satıp Miami'de manzaralı bir ev alan ve Rıza Sarraf ile adı anılan Petek Dinçöz boşandıktan kısa süsre sonra ani bir kararla evlendi. Evlenip sahnelere dönen ve Miami'de de yapamayan Dinçöz sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden dikkat çekmeye başladı.

Çocukluk aşkı olan Nida Büyükbayrakdar ile evlenen Petek Dinçöz son olarak siyah ceket içine yalnızca sütyen giyip poz verdi.

Cesur tarzıyla boy gösteren Dinçöz'e beğeni yağarken bazı takipçiler ise "Estetik çok ama fizik iyi", "Ne giyse oluyor" yorumları yaptı.

