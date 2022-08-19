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  4. Petek Dinçöz'ün kocası kesenin ağzını açtı! Düğün hediyesine bakın kaç para verdi

Petek Dinçöz'ün kocası kesenin ağzını açtı! Düğün hediyesine bakın kaç para verdi

19.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 yıllık evliliğinin ardından üçüncü kez nikah masasına oturan Petek Dinçöz bu sefer gençlik aşkı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Petek Dinçöz'ün 25 yıl önceki sevgilisi düğünde kesenin ağzını açtı. Dinçöz'ün yeni kocası düğün hediyesine bakın kaç para verdi.

Petek Dinçöz'ün kocası kesenin ağzını açtı! Düğün hediyesine bakın kaç para verdi

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar nikah masasına oturdu. 25 yıl önceki sevgilisiyle boşanır boşanmaz evlenmeye karar veren Petek Dinçöz Miami deneyimini de yarıda bıraktı. Oğlunun dili için Miami'ye yerleşen Dinçöz Türkiye'ye dönerek yakın dostlarıyla bir düğün yaptı.

Bilal Özcan’ın haberine göre Nida Büyükbayraktar, Petek Dinçöz için kesenin ağzını açtı. Ünlü işletmeci düğünde Dinçöz'e pırlanta taşlarla süslü, özel seri Rolex marka saat hediye etti.

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlendi! İddialı gelinlikPetek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlendi! İddialı gelinlik

Saatin fiyatının 72 bin dolar, yani yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.

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Petek Dinçöz
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