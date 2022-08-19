Petek Dinçöz'ün kocası kesenin ağzını açtı! Düğün hediyesine bakın kaç para verdi

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar nikah masasına oturdu. 25 yıl önceki sevgilisiyle boşanır boşanmaz evlenmeye karar veren Petek Dinçöz Miami deneyimini de yarıda bıraktı. Oğlunun dili için Miami'ye yerleşen Dinçöz Türkiye'ye dönerek yakın dostlarıyla bir düğün yaptı.

Bilal Özcan’ın haberine göre Nida Büyükbayraktar, Petek Dinçöz için kesenin ağzını açtı. Ünlü işletmeci düğünde Dinçöz'e pırlanta taşlarla süslü, özel seri Rolex marka saat hediye etti.

Saatin fiyatının 72 bin dolar, yani yaklaşık olarak 1 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.

