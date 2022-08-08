MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ne zaman evleniyorlar?

Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ne zaman evleniyorlar?

08.08.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evliliğe giden yolda ilk adımını attı. Petek Dinçöz, Instagram hesabından paylaştığı post ve açıklamasıyla Nida Büyükbayraktar ile nişanlandıklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Dinçöz'ün hayranları, Nida Büyükbayraktar hakkındaki merak edilen soruları araştırmaya başladı. Peki Nida Büyükbayraktar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte tüm merak edilenler...

Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ne zaman evleniyorlar?

Nida Büyükbayraktar kimdir? Petek Dinçöz kimle evleniyor? soruları gündemde yer aldı. Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlenmişti. 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz nisan ayında bitiren ve bu evliliğinden Aslan adında bir oğlu olan Petek Dinçöz, boşanmanın ardından yeni bir aşkla gündeme geldi. Dinçöz, bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını duyurdu. Peki Nida Büyükbayraktar kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

petek dinçöz nişan yüzüğü

PETEK DİNÇÖZ'DEN "HİÇ AYIRMASIN..."

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evliliğe giden yolda ilk adımını attı. Petek Dinçöz, Instagram hesabından paylaştığı post ve açıklamasıyla Nida Büyükbayraktar ile nişanlandıklarını duyurdu. Dinçöz, yaptığı paylaşımın altına "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın " şeklinde yazdı.

NİDA BB2

NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar, eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile yer almaktadır. Büyükbayraktar, 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak görev almıştır.

NİDA BB1

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.

petek3

İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır, ardından okulu bıraktı ve mankenlik hayatına atıldı.

1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar'dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı.

petek2

2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile boşanan Dinçöz, ikinci evliliğini 8 Temmuz 2014 tarihinde Serkan Kodaloğlu ile yaptı. Bu evliliğinden 2015 yılında İrfan Aslan adında bir çocuk dünyaya getiren Dinçöz, 10 Ağustos 2020'de bir kız bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anneliği bekleyen sanatçı bebeğini ''boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve tiroid hastalığı" sebebiyle kaybetti. 15 Mart 2022 tarihinde Serkan Kodaloğlu ile boşanma kararı aldı. Çiftin çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.

petek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı ekranlara dönüyor! Tarih belli olduMüge Anlı ekranlara dönüyor! Tarih belli oldu
Yıldız oyuncu trafik kazası sonrası entübe edildi! Aracı alev topuna döndüYıldız oyuncu trafik kazası sonrası entübe edildi! Aracı alev topuna döndü
Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmediYaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi
Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz petek dinçöz serkan kodaloğlu boşandı petek dinçöz boşandı petek dinçöz boşandı mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı

KPSS'de yeni tarihler belli oldu!

KPSS'de yeni tarihler belli oldu!

Simge Sağın iç çamaşırlarıyla ayna pozu verdi! "Yok artık Simge Hanım"

Simge Sağın iç çamaşırlarıyla ayna pozu verdi! "Yok artık Simge Hanım"

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Milli sporcu Kaan Şamgül’ün ölümü şoke etti!

Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme!

Kırmızı et fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme!

Rambo Okan yine gündem! 1 milyon dolar...

Rambo Okan yine gündem! 1 milyon dolar...

İlginizi Çekebilir

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.