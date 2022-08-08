Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar kimdir? Nida Büyükbayraktar ne iş yapıyor, kaç yaşında? Ne zaman evleniyorlar?

Nida Büyükbayraktar kimdir? Petek Dinçöz kimle evleniyor? soruları gündemde yer aldı. Petek Dinçöz, 2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile evlenmişti. 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz nisan ayında bitiren ve bu evliliğinden Aslan adında bir oğlu olan Petek Dinçöz, boşanmanın ardından yeni bir aşkla gündeme geldi. Dinçöz, bir süredir aşk yaşadığı işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nişanlandığını duyurdu. Peki Nida Büyükbayraktar kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

PETEK DİNÇÖZ'DEN "HİÇ AYIRMASIN..."

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evliliğe giden yolda ilk adımını attı. Petek Dinçöz, Instagram hesabından paylaştığı post ve açıklamasıyla Nida Büyükbayraktar ile nişanlandıklarını duyurdu. Dinçöz, yaptığı paylaşımın altına "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın " şeklinde yazdı.

NİDA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Petek Dinçöz'ün nişanlısı Nida Büyükbayraktar, eğlence sektöründe işletmeci kimliği ile yer almaktadır. Büyükbayraktar, 2011 yılında Metro Turizm'in Ege Bölge Müdürü olarak görev almıştır.

PETEK DİNÇÖZ KİMDİR?

Petek Dinçöz, 29 Mayıs 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Esra Suay ve Müjdat Fahri Ezgü çiftinin kızlarıdır. Babasını çocukken kaybetmiştir. Necdet adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk ve ortaöğrenimini Gazi Ortaokulunda tamamlamıştır. 14 yaşına kadar İzmir'de yaşamıştır, ardından okulu bıraktı ve mankenlik hayatına atıldı.

1999 yılından beri birlikte olduğu Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar'dan 12 Ocak 2008 yılında katıldığı Beyaz Show programında milyonların gözü önünde evlilik teklifi aldı ve dünyaevine girdi. Çiftin nikahını o dönemin RTÜK başkanı kıydı. Ardından çift Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı.

2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile boşanan Dinçöz, ikinci evliliğini 8 Temmuz 2014 tarihinde Serkan Kodaloğlu ile yaptı. Bu evliliğinden 2015 yılında İrfan Aslan adında bir çocuk dünyaya getiren Dinçöz, 10 Ağustos 2020'de bir kız bebek beklediğini duyurdu. İkinci kez anneliği bekleyen sanatçı bebeğini ''boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve tiroid hastalığı" sebebiyle kaybetti. 15 Mart 2022 tarihinde Serkan Kodaloğlu ile boşanma kararı aldı. Çiftin çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu'nun velayeti anne Petek Dinçöz'e verildi.



