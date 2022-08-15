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Petek Dinçöz ve gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar yarın evleniyor!

15.08.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu.

Petek Dinçöz ve gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar yarın evleniyor!

Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Dinçöz, boşanmasından kısa bir süre sonra Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftten Petek Dinçöz, "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın..." demişti.

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NİKAH TARİHİ BELLİ OLDU

Çiftin nikah masasına oturacağı tarih belli oldu. Dinçöz ve Büyükbayraktar'ın, yarın saat 19.30'da Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine gireceği öğrenildi.

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"BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ"

Petek Dinçöz, birkaç gün önce de nişanlısıyla tanışmasının yıllar öncesine dayandığını açıklamıştı.

Instagram hesabından nostalji yapan Dinçöz bu fotoğrafın altına, 'Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi' mesajını yazmıştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çifte sevenleri 'mutluluklar' dilemişti.


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Petek Dinçöz
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