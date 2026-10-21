Peteklerin üstü sıcak altı soğuksa ne anlama geliyor? Nedeni düşündüğünüzden farklı olabilir

Peteklerde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, üst kısmın ısınmasına rağmen alt bölümün soğuk kalmasıdır. Bu durum, peteğin yeterince verimli çalışmadığının bir işareti olabilir. Peki peteğin üstü sıcakken altı neden soğuk kalır?

Kalorifer peteğine giren sıcak su, radyatör içerisinde dolaşırken ısısını odaya aktardığı için çıkış tarafına doğru bir miktar soğur. Bu nedenle peteğin her noktasının birebir aynı sıcaklıkta olması beklenmez.

Ancak üst bölüm oldukça sıcakken alt kısmın büyük bölümü soğuk kalıyorsa sistemde su dolaşımını etkileyen bir problem bulunabilir. Özellikle uzun süredir kullanılan kalorifer tesisatlarında radyatörlerin içerisinde zamanla tortu, pas ve çamur benzeri kalıntılar birikebilir.

Bu birikintiler genellikle peteğin alt bölümünde toplanarak sıcak suyun radyatörün tamamında sağlıklı şekilde dolaşmasını zorlaştırabilir. Sonuç olarak kombi çalışmasına rağmen peteğin alt tarafı yeterince ısınmaz ve odanın ısınması da zorlaşabilir.

HAVASINI ALMAK HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL

Petek yeterince ısınmadığında ilk akla gelen yöntemlerden biri havasını almaktır. Ancak sorunun hangi bölgede olduğuna dikkat etmek gerekiyor.

Radyatörün üst tarafı soğuk, alt tarafı sıcaksa içerisinde hava birikmiş olma ihtimali daha yüksektir. Üst taraf sıcak olduğu halde alt bölüm soğuksa tortu birikimi veya tesisattaki dolaşım problemi daha olası nedenler arasındadır. Bu nedenle peteğin havasını tekrar tekrar almak, alt kısmın soğuk kalması sorununu her zaman ortadan kaldırmaz.

TEK PETEK Mİ, TÜM PETEKLER Mİ?

Sorunun kaynağını anlamak için evdeki diğer radyatörleri de kontrol etmek faydalı olabilir. Yalnızca tek bir peteğin altı soğuksa problem o radyatördeki birikinti, vana ayarı veya su akışıyla ilişkili olabilir.

Birden fazla petekte aynı sorun yaşanıyorsa tesisattaki su dolaşımı, pompa, sistem dengesi veya filtre gibi farklı noktaların kontrol edilmesi gerekebilir.

Alt kısmın soğuk kalmasının en yaygın nedenlerinden biri ise zamanla peteğin içinde biriken tortu, pas ve çamurdur. Bu kalıntılar peteğin dibinde birikerek sıcak suyun alt bölümlerde rahatça dolaşmasını engelleyebilir. Böylece sıcak su peteğin tamamına eşit şekilde yayılamaz; üst bölüm ısınırken alt taraf soğuk kalabilir.

Sorun tortudan kaynaklanmıyorsa peteğin vanasının yeterince açık olmaması veya tesisattaki sıcak suyun radyatörler arasında dengeli dağılmaması da benzer bir duruma yol açabilir. Özellikle kombiye yakın petekler çok sıcak, uzaktakiler daha soğuksa tesisatın dengelenmesi gerekebilir.

ISINMAYI DA ETKİLEYEBİLİR

Peteğin yalnızca bir bölümünün etkin şekilde ısınması, radyatörün odaya aktarabileceği ısı miktarını azaltabilir. Bu durumda istenilen oda sıcaklığına ulaşmak daha uzun sürebilir ve ısıtma sistemi daha uzun süre çalışmak zorunda kalabilir.

Peteğin altındaki hafif sıcaklık farkı tek başına arıza anlamına gelmez. Ancak üst ve alt bölüm arasında belirgin bir fark varsa ve oda yeterince ısınmıyorsa, tesisatın uzman tarafından kontrol edilmesi gerekebilir.

Özellikle tesisat temizliği, kombi parçalarına müdahale veya sistem basıncıyla ilgili işlemlerde cihazın üretici talimatlarına uyulması ve gerektiğinde yetkili servis desteği alınması önem taşıyor.