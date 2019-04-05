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Peter Crouch'un Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

Liverpool'un eski golcüsü Peter Crouch'ın 2006 yılında Galatasaray'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi rövaşata golü seçildi. Crouch, oylamada Ronaldo ve Gareth Bale'ın gollerini geçmesiyle ilgili olarak "Bırakın da çocuklarıma kimi yendiğimi anlatayım" yorumunu yaptı.

Peter Crouch'un Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Mario Mandzukic ve Peter Crouch'ı aday gösterirken İngiliz forvet, ''Bu oyuncular bir sürü ödül kazandı. Biraz ara versinler. Bırakın da çocuklarıma kimi yendiğimi anlatayım'' şeklinde bir tweet attı.

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Bu tweetin ardından Crouch'ın oyları hızlı bir şekilde artarken ankette de birinci sırayı kaptı. 2006 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı rövaşata golü ile anketi kazanan Crouch, şu anda Burnley forması giyiyor.

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peter crouch Galatasaray cristiano ronaldo

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