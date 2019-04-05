Peter Crouch'un Galatasaray'a attığı gol, Ronaldo'yu bile geçti!

Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabı, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Mario Mandzukic ve Peter Crouch'ı aday gösterirken İngiliz forvet, ''Bu oyuncular bir sürü ödül kazandı. Biraz ara versinler. Bırakın da çocuklarıma kimi yendiğimi anlatayım'' şeklinde bir tweet attı.
Bu tweetin ardından Crouch'ın oyları hızlı bir şekilde artarken ankette de birinci sırayı kaptı. 2006 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı rövaşata golü ile anketi kazanan Crouch, şu anda Burnley forması giyiyor.
Aras Özbiliz gönderildi
Merih Demiral şov yaptı
F.Bahçe'den 4 Nisan protestosu
G.Saray kongresi için karar verildi
Süper Kupa değerlendirme toplantısı yapıldı
Juve, Mandzukic'le uzattı
Ali Koç'tan 'Fenerol' açıklaması
FIFA resmen açıkladı! Türkiye...
Trabzonspor'a 400 bin Euro'luk şok
Ve Okan Buruk açıkladı
Malatyaspor'un 'kupa' rüyası
Trabzonspor seri peşinde
İşte yarı finale çıkan takımlar
Altınordu'nun düzenlediği U12 İzmir Cup başlıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum