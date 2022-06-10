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Petlas iki yılda 160 milyon dolarlık yatırım hedefliyor

10.06.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Müdür Hakan Yalnız: - "Bu yatırım hem kendi kapasitemizi geliştirmek hem yeni bir üretim tesisi açmak yönünde olacaktır" - "Biz ilk 500 kuruluş arasında 5,2 milyar lira ile 73. sıradayız. Bir önceki yıl 82. sırada idik, 9 sıra atladık. Ondan önceki yıl da 13 sıra birden atlamıştık. İstikrarlı yükselişimiz doğru bir şekilde devam ediyor"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de faaliyet gösteren Petlas, iki yılda 160 milyon doların üzerinde yatırım yaparak "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında daha da yükselmeyi amaçlıyor.

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, AA muhabirine, aynı çatı altında birçok ürünü üretebilen Türkiye'nin en büyük lastik fabrikası olduklarını belirterek, forkliftten uçağa kadar 2 bin 500 çeşit ebatta 80 ayrı desende lastik ürettiklerini söyledi.

Fabrikaya Ako Grup tarafından 2005 yılından bugüne kadar 650 milyon dolarlık yatırım yapıldığını vurgulayan Yalnız, bu yatırımların sadece makine parkı değil aynı zamanda Ar-Ge iyileştirmelerini de içerdiğini ifade etti.

Ar-Ge çalışmalarını firma bünyesinde bulunan uluslararası akredite test laboratuvarlarında yürüttüklerini anlatan Yalnız, "Indoor ve outdoor testlerimiz var. Bunlara en güzel örnek yarış pistimiz. Tek fabrika olmamıza rağmen sektörde tek outdoor testi yapabilen piste sahibiz. Bunu da kendi pilotlarımızla, teknik ekibimizle ve mühendislerimizle yapıyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var ve bu ekibi sürekli güçlendiriyoruz. Sektörde duayen diyebileceğimiz kişilerle çalışıyoruz. Başarı da bununla beraber geliyor." dedi.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021" listesinde 73. sırada olduklarını aktaran Yalnız, "Geçen yıl 5,2 milyar liralık ciroyu yakaladık. Bir önceki yıl 2,9 milyar lira idi. Bu yıl yakalayacağımız rakam 12 milyar lira. Biz ilk 500 kuruluş arasında 5,2 milyar lira ile 73. sıradayız. Bir önceki yıl 82. sırada idik, 9 sıra atladık. Ondan önceki yıl da 13 sıra birden atlamıştık. İstikrarımız doğru bir şekilde devam ediyor. Bu yıl gerçekleştireceğimiz 12 milyar lira ciro ile de daha üst sıralara geleceğiz." diye konuştu.

- "Yurt içinde satılan üç lastikten biri Petlas logolu"

Genel Müdür Yalnız, lastik sektöründe global firmalarla mücadele ettiklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Biz Petlas ile Türk bayrağını dünyada en üst seviyelere taşıyoruz. Türkiye içinde sektörde birinciyiz. Türkiye'de satılan her üç lastikten biri Petlas logosu taşımaktadır. Bu da bizler için gurur kaynağıdır. Yurt dışına da aynı başarıyı taşıyoruz. Geçen yıl 320 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştik. Bu yılki hedefimiz 420 milyon dolar. Yeni piyasalarda da çok rekabetçi durumdayız. Biz şu an Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa pazarına çok ciddi anlamda ürün vermekteyiz. Yurt dışındaki rakiplerimiz global oyuncular. Bu global oyuncularla tek fabrikada yüzde 100 yerli sermaye ile mücadele etmek kolay değil."

Dünyada da Petlas'ın hep Türkiye ile anıldığına işaret eden Yalnız, şunları kaydetti:

"Mevcutta geçen yıl 40 milyon dolarlık yatırım yaptık. Bu yılki yatırımımız 60 milyon doların üzerinde olacak. Önümüzdeki yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımı hedefliyoruz. Bu yatırım hem kendi kapasitemizi geliştirmek hem yeni bir üretim tesisi açmak yönünde olacaktır. Burada da en sağlam adımlarla ilerliyoruz."

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