Petr Cech 'kaskını çıkarıyor'

Dünya futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında gösterilen Petr Cech, yeşil sahalarda son sezonunu geçirerek başarılarla dolu kariyerini noktalayacak. Kariyerinin 16 sezonunu geçirdiği Premier Lig'de Arsenal formasıyla kariyerini noktalayacak 36 yaşındaki Çek kaleci, elde ettiği kupalar ve kırdığı rekorların yanı sıra maçlarda giydiği kaskla da futbolseverlerin sempatisini kazandı. Çekya'da 9 kez yılın oyuncusu seçilerek ülke tarihinde bu unvanı en çok elde eden isim konumundaki Petr Cech, 20 yılı geride bırakacağı profesyonel kariyerinde unutulmaz eldivenler arasına adını yazdırdı.

Kupalarla dolu kariyer

Cech, kariyerinin en büyük başarılarını 2004-15 sezonları arasında Chelsea formasıyla yaşadı. İngiltere kariyerinde toplam 4 lig, 5 Federasyon Kupası, 3 Lig Kupası, 4 Community Shield ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi kupası kaldıran Çek file bekçisi, UEFA tarafından 3 kez de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi.

Futbola santrafor olarak başladı

Çekya'nın Plzen kentinde, 20 Mayıs 1982'de dünyaya gelen Petr Cech, futbola 7 yaşında ülkesinin Viktoria Plzen takımının altyapısında başladı. İlk yıllarında santrafor pozisyonunda görev almasının ardından kaleye geçen Cech, henüz 17 yaşındayken Çekya 1. Lig ekibi Chmel Blsany takımıyla ilk profesyonel maçına çıktı. Performansıyla kısa sürede ülkenin büyük takımlarının dikkatini çeken Cech, 18 yaşına geldiğinde Sparta Prag ile 5,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Prag'da forma giydiği dönemde ülkesinin aralıksız en uzun süre gol yemeyen kaleci rekorunu 855 dakikaya çıkararak Theodor Reimann'dan devralan Çek eldiven, Avrupa takımlarından teklif almaya başladı. Arsenal tarafından gelen transfer teklifini o dönem çalışma izni alamaması nedeniyle değerlendiremeyen Cech, 2002 yılında 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Rennes formasını giydi. Fransa temsilcisinde iki sezonda 70 maça çıkan ve hızlı refleksleriyle kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan Çek eldiven, bu kez Chelsea'nin dikkatini çekti ve 2004 yılında 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Londra temsilcisine transfer oldu.