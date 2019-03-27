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Petra Kvitova, Miami Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Miami Açık Tenis Turnuvası'na veda eden kadınlar 3 numaralı seribaşı Kvitova, dünya 1 numarası olma şansını kaybetti

Petra Kvitova, Miami Açık Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti

Miami Açık Masters Tenis Turnuvası'nda kadınların 3 numaralı seribaşı Petra Kvitova, çeyrek finalde karşılaştığı 12 numaralı seribaşı Ashleigh Barty'ye 2-1 yenildi. ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar çeyrek final mücadelesinde, dünya 2 numarası Çek Petra Kvitova ile dünya sıralamasının 11. basamağındaki Avustralyalı Ashleigh Barty karşılaştı.

İlk seti 7-6 Barty, ikinci seti ise 6-3 Kvitova'nın kazanmasıyla, final setine gidildi. Son sette rakibine 6-2 üstünlük kuran Barty, korttan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta final oynayan Kvitova, bu sonuçla dünya sıralamasının zirvesine çıkma fırsatını da tepti.

Kariyerinde henüz klasmanın ilk sırasını göremeyen Çek tenisçinin, Naomi Osaka'nın 3. turda elenmesinin ardından yakaladığı bu şansı değerlendirmesi için en azından finale yükselmesi gerekiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
petra kvitova Miami Açık Tenis Turnuvası ABD

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