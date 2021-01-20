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Petrescu ilk galibiyetini aldı

FUTBOL HABERLERİ  | 20.01.2021 14:12 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un teknik direktörü Dan Petrescu ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

Petrescu ilk galibiyetini aldı

Süper Ligin 20. haftasında Kadir Has Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, ikinci maçında 3 puanla tanıştı. Rumen teknik adam, Türkiye'deki ilk sınavında sahadan mağlubiyetle ayrılırken ikinci maçında ise son şampiyon Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Petrescu oyuncuları tek tek tebrik etti. Kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Dan Petrescu, "Dün ligin son şampiyonuna karşı çok iyi mücadele gösterdik. Fiziksel ve taktiksel açıdan gerçekten çok iyiydik. Maçı kazandığımız için mutluyuz. Mücadelemiz bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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