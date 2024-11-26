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Petrocub hava muhalefeti sebebiyle İstanbul'a geç gelecek

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.11.2024 15:40
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Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın konuk edeceği Moldova ekibi Petrocub, hava şartları nedeniyle gece yarısı 01.00'de İstanbul'a gelecek.

Petrocub hava muhalefeti sebebiyle İstanbul'a geç gelecek

Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, Petrocub'ı İstanbul'a getirecek uçağın hava muhalefeti sebebiyle planlanan zamanda kalkmadığı bildirilirken, uçağın gece yarısı 01.00'de İstanbul'da olmasının beklendiği ifade edildi.

Petrocub'ın bugün saat 18.00'de düzenlemeyi planladığı teknik direktör ve bir futbolcunun katılması gereken basın toplantısına katılamayacağı bildirildi. Öte yandan bugün saat 18.30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Petrocub'ın planladığı son antrenmanda iptal edildi.

Başakşehir ve Petrocub arasında oynanacak mücadele yarın saat 18.30'da başlayacak.

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