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Petrol Kralları ne zaman ve nerede çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 20:06 | Son Güncelleme

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın sevilen filmi Petrol Kralları bu akşam Fox ekranlarında yayınlanıyor. 1978 tarihli komedi filmi Petrol Kralları'nda Metin Akpınar ve Zeki Alasya evlerinin bahçesinde petrol bulunca hayatları değişen iki yakın arkadaşı canlandırıyor. Peki Petrol Kralları nerede çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları.

Petrol Kralları ne zaman ve nerede çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın usta oyuncularının kadrosunda yer aldığı Petrol Kralları bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Filmde Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Ali Şen gibi usta isimler bulunuyor.

PETROL KRALLARI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Zeki Alasya, Metin Akpınar, Suna Yıldızoğlu, Perran Kutman, Ali Şen, Mine Sun, Şeref Çokşeker, Osman Alyanak bulunuyor.

PETROL KRALLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Petrol Kralları filmi 1978 yılında İstanbul Arnavutköy'de çekildi.

PETROL KRALLARI KONUSU NEDİR?

Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.


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