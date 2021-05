"Peygamberler şehri" Şanlıurfa, bayram sonrası turizmden umutlu

Şanlıurfa, kent genelinde uygulanan sıkı tedbirler ve denetimler sayesinde, her 100 bin kişide Kovid-19 vakalarının en az görüldüğü iller arasında yer almayı sürdürüyor.

Beyazgül, 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Göbeklitepe Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Şanlıurfa bir inanç merkezi olmakla birlikte çeşitli kültürlerin yaşadığı bir şehir. Kentimizde her kültüre ait eser bulmak mümkün. Şanlıurfa'da tarihin her evresine ait bir eser bulmak mümkün. Tarihin ilk başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapıyoruz. Bununla birlikte tarihin diğer evrelerine aiti eserlerin burada ayakta durması büyük bir imkandır. Belediye olarak bütün bu tarihi ve kültürel güzellikleri koruyup diğer eserleri de şehrimizde fazlaca ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Güzel günler bizi bekliyor"

Tam kapanmanın sona ermesiyle kentte her alanda hareketlilik beklediklerini anlatan Beyazgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayında pandemi tedbirlerinin eksiksiz uygulanması konusunda sıkı tedbirler alındı. Gönül isterdi ki ramazan ayını eski ramazanlar gibi geçirelim fakat olmadı. Bayram sonrası hareketlilik bekliyoruz. Ramazan Bayramı'nın ardından kapanmanın sona ermesiyle güzel günler bizi bekliyor. O güzel günler geldiğinde Şanlıurfa turizm noktasında patlama yapacak inşallah. Şanlıurfa pandeminin bitmesini heyecanla bekliyor. İnanıyorum ki birçok insan da 'pandemi bitseydi de bir an önce Şanlıurfa'ya gitsem' diye düşünüyordur. İnanıyorum ki Şanlıurfa her yönüyle hareketlenecek. Şanlıurfa sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen cazibe merkezlerinin başında geliyor. Çünkü insanlık burada her şeyi bulmakta. İnsanlar tarihi, lezzeti, kültürü ve müziği görmek istiyorsa gelecek yer Şanlıurfa'dır."