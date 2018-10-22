Peynir alırken bu noktalara dikkat!

Günlük beslenme zincirimizin en önemli halkası olan peynirin saklama koşulları son derece önemlidir. Sağlıksız saklama koşulları peynirin bozulma riskini artırır. Peynirin son kullanma tarihi, soğuk dolapta muhafaza edilmesi ve doğru şekilde ambalajlanması en önemli dikkat edilmesi gereken kriterlerdendir.

Yanlış depolanma ya da saklama koşulları altında kalan peynir havayla temas ettiğinde küf üretmeye ve bozulmaya başlar. Öte yandan peynirin soğuk zincirinin kırılmaması gerekiyor. Yani fabrikadan sofralara ulaşana kadar peynirin + 2 ila + 4 derecede bir diğer deyişle buzdolabı soğukluğunda kalması gerekiyor. Satın alıp eve getirdiğiniz peyniri ise vakit kaybetmeden buzdolabına koymanız gerekiyor.

Peynirin ambalajını açtıktan sonra dikkatli bir şekilde incelemeli, peynirin rengine ve kokusuna dikkat etmelisiniz. Sofra hazırlarken masaya en son peyniri koymalı ve ilk olarak da peyniri kaldırmalısınız. Bunun nedeni ise peynirin sıcaktan çok çabuk etkileniyor olması ve bakteri üretmesidir.