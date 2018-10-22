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Peynir alırken bu noktalara dikkat!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

Mutfağımızın demirbaş gıdalarından biri olan peyniri hemen hemen her öğünde tüketmek mümkün. Sıklıkla tükettiğimiz peyniri alırken bu 3 noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi halde zehirleyebilir...

Peynir alırken bu noktalara dikkat!

Günlük beslenme zincirimizin en önemli halkası olan peynirin saklama koşulları son derece önemlidir. Sağlıksız saklama koşulları peynirin bozulma riskini artırır. Peynirin son kullanma tarihi, soğuk dolapta muhafaza edilmesi ve doğru şekilde ambalajlanması en önemli dikkat edilmesi gereken kriterlerdendir.

peynir2

Yanlış depolanma ya da saklama koşulları altında kalan peynir havayla temas ettiğinde küf üretmeye ve bozulmaya başlar. Öte yandan peynirin soğuk zincirinin kırılmaması gerekiyor. Yani fabrikadan sofralara ulaşana kadar peynirin + 2 ila + 4 derecede bir diğer deyişle buzdolabı soğukluğunda kalması gerekiyor. Satın alıp eve getirdiğiniz peyniri ise vakit kaybetmeden buzdolabına koymanız gerekiyor.

peynir3

Peynirin ambalajını açtıktan sonra dikkatli bir şekilde incelemeli, peynirin rengine ve kokusuna dikkat etmelisiniz. Sofra hazırlarken masaya en son peyniri koymalı ve ilk olarak da peyniri kaldırmalısınız. Bunun nedeni ise peynirin sıcaktan çok çabuk etkileniyor olması ve bakteri üretmesidir.

Sofradan artan peynirler, buzdolabındaki orijinal ambalajındaki peynirin yanına konmamalı, farklı bir kapta kaldırılmalı. Buzdolabının sadece temizliği değil hijyeni de çok önemli. Süt ve süt ürünleri asla açık olarak kaldırılmamalı. Ayrıca salamura suyundaki peynirler açık şarküteri reyonundan alınıyorsa, kendi salamura suyu pakete ekletilmeli.

peynir4

İdeal peynir saklama sıcaklığı: 2 /4 derece olmalıdır. Ambalajından çıkan peynir cam, metal ya da seramik kapta saklanmalı. Bu kapların ağzının kapalı olmasına dikkat edilmeli. Peynirin hava ile temasını engellemek için suyunu dökmeyiniz. Peynirin suyu azaldıkça belirli bir oranda içme suyu ilave edebilirsiniz.


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