Pezik turşusunun faydaları nelerdir? Pezik turşusu koronaya iyi geliyor mu?

Pezik turşusunun oldukça faydalı olduğu biliniyor. Sivas'ta üretilen ve Bursa'da satılan pezik turşusunun koronaya iyi gelip gelmediği araştırma konusu oldu. Peki Pezik turşusunun faydaları nelerdir?

PEZİK TURŞUSUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Halk arasında "dal turşusu" olarak bilinen pezik turşusu, Sivas mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Bursalı bir girişimci olan Muhsin Bölük, Sivas’ın coğrafî işaretli ürünü olan pezik turşusunu Sivas’ta üretip Bursa’ya getirerek, vatandaşların sofralarına sunuyor. Fomara’da da turşucu dükkânı bulunan Muhsin Bölük, "Yerli covid aşısı bulundu. Fakirin serumu" şeklinde konuşarak pezik turşusunun faydalarına dikkat çekiyor.

Muhsin Bölük, pancarın toprak üstünde kalan bitki kısmına "pezik adı verildiğini ve en çok da turşusunun yapıldığını ifade etti. Pancarın ihtiva ettiği B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat ve çeşitli protein ve enzimlerin vücudu pek çok hastalıktan koruyor.

Muhsin Bölük, "Pezik turşusunu Sivas’ın Ulaşlı ilçesinde özel olarak üreterek Bursa’ya getiriyorum. Kilosunu 25 liradan satıyorum. Bu turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Sindirim sistemini rahatlatıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Karaciğeri temizliyor. Sivilcelere iyi geliyor. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde bile rahatlıkla tüketilebiliyor. Bu turşu taze pancarın saplarından imal ediliyor. Önce pancarın sapları temizlenip haşlanıyor. Daha sonra içerisine acılı, sarımsaklı ve sirkeli turşu suyu koyuluyor. Ağzı kapatılıp pastörize ediliyor. En ufak bir bozulma olmadan bir yıl boyunca tüketiliyor’’ şeklinde konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi sebebiyle koronayı tek başına tedavi etmese dahi, hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde büyük öneme sahip.

