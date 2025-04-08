PFDK açıkladı! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a 1 maç ceza... Samsunspor maçında sahada olacaklar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay yaşanan saha olayları sonrası PFDK'ya sevk edilmişti.

SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

PFDK Galatasaraylı iki oyuncu için kararını verdi. Buna göre Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay bir maç men cezası aldı. İki oyuncu da Okan Buruk'un şans vermesi durumunda ligdeki kritik Samsunspor maçında sahada olabilecek.

KUPADAKİ KONYASPOR MAÇINDA SAHADA OLAMAYACAKLAR

Yılmaz ve Demirbay cezalarını ise Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında çekecek. Kupadaki ilk maçta forma giyemeyecek iki oyuncu rövanş maçında ise sahada olabilecek.