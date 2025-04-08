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  4. PFDK açıkladı! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a 1 maç ceza... Samsunspor maçında sahada olacaklar

PFDK açıkladı! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a 1 maç ceza... Samsunspor maçında sahada olacaklar

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
08.04.2025 17:16
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PFDK Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay hakkında kararını verdi. Galatasarylı iki oyuncuya da bir maç men cezası verildi. Ligdeki kritik Samsunspor maçında Okan Buruk'un forma vermesi halinde iki futbolcu da sahada olabilecek. İki oyuncu da cezalarını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında çekecek.

PFDK açıkladı! Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a 1 maç ceza... Samsunspor maçında sahada olacaklar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay yaşanan saha olayları sonrası PFDK'ya sevk edilmişti.

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SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER

PFDK Galatasaraylı iki oyuncu için kararını verdi. Buna göre Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay bir maç men cezası aldı. İki oyuncu da Okan Buruk'un şans vermesi durumunda ligdeki kritik Samsunspor maçında sahada olabilecek.

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KUPADAKİ KONYASPOR MAÇINDA SAHADA OLAMAYACAKLAR

Yılmaz ve Demirbay cezalarını ise Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında çekecek. Kupadaki ilk maçta forma giyemeyecek iki oyuncu rövanş maçında ise sahada olabilecek.

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Barış Alper Yılmaz Kerem Demirbay galatasaray
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