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PFDK Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezasını açıkladı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 21.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a 2 maç ceza verdi. İşte ayrıntılar...

PFDK Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezasını açıkladı

PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Antalyaspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi. Ayrıca PFDK, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Atiker Konyasporlu Nejc Skubic'in rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç cezaya çarptırıldığını açıkladı.

İŞTE PFDK'NNIN AÇIKLAMASI...

"AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KULE SİTE KUZEY ALT C ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu NEJC SKUBIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
sergen yalçın pfdk alanyaspor Antalyaspor

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