PFDK Alanyasporlu Welinton'a 2 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Welinton Souza Silva'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında kırmızı kart gören Welinton'a rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, PFDK'nin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Beşiktaş'a 140 bin, MKE Ankaragücü'ne ise 100 bin, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden Bursaspor'a 70 bin, Çaykur Rizespor'a ise 65 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun Kayserispor'a ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Bursaspor antrenörlerinden Selçuk Erdoğan'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lirayla cezalandırıldığı belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Egemen Korkmaz'a da cezalı olduğu halde akredite alanda yer almasından dolayı 5 bin lira ceza verildiği ifade edildi.