PFDK, Arda Turan'a, Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle 2 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'a, Fenerbahçe maçındaki "hakaret gerekçesiyle" 2 maç ceza verdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması Fenerbahçe cephesinden büyük tepkilere yol açmıştı.