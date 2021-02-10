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PFDK, Arda Turan'a, Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle 2 maç ceza verdi

10.02.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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PFDK, Arda Turan'a, Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle 2 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaraylı Arda Turan'a hakaretten ötürü iki maç ceza verdi.

PFDK, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'a, Fenerbahçe maçındaki "hakaret gerekçesiyle" 2 maç ceza verdi.

NE OLMUŞTU?

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Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığı Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasında yaşadığı sevincin görüntüleri sosyal medyada ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Etebo'nun Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde Arda Turan ile Marcao'nun masa üzerinde zıplayarak küfürlü tezahürat yapması Fenerbahçe cephesinden büyük tepkilere yol açmıştı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
Çifte standart yuh olsun!!!
yazıklar olsun
fenerede ceza bekliyoruz bi zahmet

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