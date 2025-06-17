PFDK Başkanı ve yönetimi toplu istifa kararı aldı! PFDK üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında Fenerbahçe açıklama yapmıştı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen ve Fenerbahçe Kulübü'nün sert tepki gösterdiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin istifasını istemişti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre PFDK toplantısından toplu istifa haberi çıktı.

GAZETECİ TAHİR KUM YAZIŞMALARI AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum köşe yazısında PFDK üyeleri arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları kaleme almıştı.

Söz konusu köşe yazısında şu ifadeler kullanılmıştı…

Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

“1905’i görünce bir anda “Yapı”ya dönüşüyor insan ister istemez” yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?

“Fener ağlama” denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

En önemlisi de, Mourinho’ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, “Seneye acısını çıkarırız” denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

FENERBAHÇE BAŞVURUDA BULUNDU…

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar hakkında TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti…

"Tarafsızlık sorgulanıyor: PFDK Üyelerinin ifşa olan yazışmaları hakkında

Bugün kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."