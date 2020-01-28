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PFDK, Beşiktaş'a para cezası verdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.01.2020 16:46 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Erzurumspor maçında taraftarların saha olayları nedeniyle 24 bin lira ceza verdi.

PFDK, Beşiktaş'a para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta taraftarlarının saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 24 bin lira para cezası verildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor da taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası aldı.

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Beşiktaş Futbol pfdk süperlig ceza

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