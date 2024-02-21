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PFDK bu sezon en çok cezayı Fenerbahçe'ye verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 16:47 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sezon başından bu yana en çok cezayı 8 milyon 77 bin lirayla Fenerbahçe'ye verirken, Tahkim Kurulunun indirimlerinin ardından bu rakam 7 milyon 182 bin 500 liraya düştü.

PFDK bu sezon en çok cezayı Fenerbahçe'ye verdi

Sarı-lacivertli kulübü 8 milyon 4 bin ceza verilen Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlıların cezası da Tahkim indirimlerinin ardından 6 milyon 804 bin liraya geriledi.

Sezon başından bu yana Süper Lig kulüplerine toplamda 48 milyon 224 bin 500 lira ceza verildi
Tahkim tarafından indirilen ceza miktarı 7 milyon 481 bin 142 lira 86 kuruş oldu. Bu meblağ düştüğünde kulüplere toplam 40 milyon 743 bin 357 lira 14 kuruşluk ceza kesildi.

FENERBAHÇE'DE EN ÇOK CEZAYA TARAFTARLAR SEBEP OLDU

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PFDK tarafından bu sezon 8 milyon 77 bin lira ceza verilen Fenerbahçe, bu anlamda listenin ilk sırasında yer aldı. Tahkim Kurulu, sarı-lacivertli ekibe toplamda 894 bin 500 lira indirim verdi. İndirimlerin ardından kulübe kesilen toplam para cezası 7 milyon 182 bin 500 lira oldu.

Fenerbahçe Kulübüne cezanın 3 milyon 418 bin liralık bölümü; çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle verildi.

Sarı-lacivertli takımda cezanın 2 milyon 198 bin liralık kısmı ise başkan Ali Koç ve yöneticilere verildi.

Başkan Ali Koç'a 4 farklı seferde 1 milyon 120 bin lira ceza verilirken, yöneticiler Burak Çağlan Kızılhan, Selahattin Baki, Ahmet Ketenci ve Can Gebetaş ise 6 farklı dönemde toplam 1 milyon 78 bin lira ceza aldı.

Kulüp, yöneticilerinin yaptığı açıklamalar sebebiyle ayrıca 2 milyon 200 bin lira cezaya çarptırıldı.

Tahkim Kurulu, yönetim kademesi ve yapılan açıklamalar sebebiyle kulübe verilen cezalarda toplam 842 bin 500 liralık indirim yaptı.

Başkan Ali Koç 210 bin lira, Selahattin Baki 200 bin lira, Burak Çağlan Kızılhan da 19 bin 500 lira indirim alan isimler oldu. Bu indirimlerin yanı sıra yöneticilerin açıklamaları sebebiyle kulübe kesilen cezada 400 bin liralık Tahkim indirimi uygulandı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİN SEBEP OLDUĞU CEZA MİKTARI 4 MİLYON LİRA

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Fenerbahçe'nin ardından en fazla ceza alan kulüp Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılara toplamda 8 milyon 4 bin liralık ceza verildi.

Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 milyon 200 bin lira indirilen siyah-beyazlılara toplamda 6 milyon 804 bin lira ceza kesildi.

Siyah-beyazlı kulübe cezanın 3 milyon 968 bin liralık bölümü; çirkin ve kötü tezahürat, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle verildi.

Beşiktaş'ta bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi'ye 3 seferde toplam 1 milyon lira ceza verilirken, eski yöneticiler Engin Baltacı ve Emre Kocadağ'a ise 3 seferde toplam 1 milyon lira ceza kesildi. Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'a da 200 bin lira ceza verildi.

Siyah-beyazlılarda kulüp başkanı ve yöneticilere toplamda 2 milyon 200 bin liralık ceza verilirken, başkan ve yöneticilerin açıklamaları sebebiyle kulübe de toplamda 1 milyon 800 bin liralık ceza kesildi.

Eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye 200 bin lira, eski yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ'a 200 bin lira, mevcut yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'a da 200 bin lira olmak üzere toplam 600 bin lira ceza indirimi uygulandı.

Yöneticilerin yaptığı açıklamalar sebebiyle kulübe kesilen 1 milyon 800 bin liralık cezada da toplamda 600 bin liralık indirime gidildi.

EN ÇOK CEZA ALAN BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN OLDU

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En çok ceza kesilen kulüplerde Trabzonspor üçüncü sırada yer aldı.

Karadeniz ekibine PFDK tarafından toplamda 5 milyon 15 bin lira ceza verilirken, bu miktarda 527 bin 142 lira 86 kuruş indirim uygulandı.

Yapılan indirimin ardından Trabzonspor'a toplamda 4 milyon 487 bin 857 lira 14 kuruş ceza kesildi.

Başkan Ertuğrul Doğan 5 farklı seferde 1 milyon 820 bin lira ceza aldı. Doğan, aldığı ceza miktarıyla, bu sezon en fazla ceza verilen kulüp başkanı oldu.

Tahkim Kurulu, Ertuğrul Doğan'ın cezasında 327 bin 142 lira 86 kuruş indirime gitti.

Karadeniz ekibinin aldığı 5 milyon 15 bin liralık cezanın 1 milyon 444 bin liralık bölümü ise taraftarlarının sebep olduğu olaylardan kaynaklı verildi.

Bordo-mavililer ayrıca "Anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması" maddesi sebebiyle bu sezon ceza yiyen tek kulüp oldu. Kulübe bu sebeple 112 bin lira para cezası verildi.

GALATASARAY'A 5 MİLYON 284 BİN CEZA VERİLDİ

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Galatasaray'a, bu sezon PFDK tarafından toplamda 5 milyon 284 bin lira ceza verilirken, Tahkim Kurulu bu cezada 1 milyon 343 bin lira indirim yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp verilen ceza anlamında ligde en çok ceza yiyen üçüncü ekip olurken, Tahkim tarafından yapılan indirimlerin ardından kesilen ceza miktarıyla dördüncü sırada yer aldı.

Yapılan indirimlerin ardından Galatasaray'a toplamda 3 milyon 941 bin lira ceza kesildi.

Başkan Dursun Özbek'e 4 farklı seferde 1 milyon 189 bin lira, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a ise 2 farklı dönemde toplam 343 bin lira ceza verildi. Sarı-kırmızılılarda Başkan ve yönetim kademesi toplamda 1 milyon 532 bin lira ceza aldı.

Dursun Özbek'e verilen 1 milyon 189 bin liralık cezada 500 bin lira, Erden Timur'a verilen 343 bin liralık cezada ise 243 bin lira indirim uygulandı.

Yöneticilerinin açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle Galatasaray Kulübüne verilen 2 milyonluk cezada ise 600 bin liralık indirime gidildi.

Sarı-kırmızılılar ayrıca belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 150 bin lira, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırılık sebebiyle de 195 bin lira ceza aldı.

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