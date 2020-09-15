PFDK ceza yağdırdı! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor…

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda alınan kararlarla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

"- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 01.09.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR özel müsabakasında, kulübe tescilli olmayan sporcunun oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,