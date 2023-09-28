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PFDK cezaları açıklandı! Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1 maç men

28.09.2023 18:38 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe’ye 307 bin TL, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki’ye 200 bin TL ve Başakşehir’e de 112 bin TL para cezası verdiği açıklanırken, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1 maç men cezası verildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1, Yukatel Adana Demirspor futbolcusu Kevin Rodrigues'e de 2 maç ceza verdi.

ÖMER ERDOĞAN'A 1 MAÇ MEN

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TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, Kevin Rodrigues'e de Kasımpaşa maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezası uygulandığı bildirildi.

F.BAHÇE'YE 307 BİN TL PARA CEZASI...

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Kurulun Fenerbahçe'ye 307 bin, MKE Ankaragücü'ne 240 bin, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir ve Pendikspor'a 112'şer bin, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Yukatel Adana Demirspor'a da 27'şer bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

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