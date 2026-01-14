SPOR

Galatasaray-Fenerbahçe maçının faturası ağır oldu! PFDK cezaları açıklandı: Lemina, Duran, Oosterwolde

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada derbinin faturasını kesti. PFDK, Mario Lemina ve Jhon Duran'a para cezası verdi. Jayden Oosterwolde ise 1 maç men cezası aldı.

Emre Şen

PFDK, Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından üç futbolcuya ceza verdi.

Galatasaray'dan Mario Lemina ve Fenerbahçe'den Jhon Duran'a para cezası verildi. Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde ise 1 maç men cezası aldı.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

"1-GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA' nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JHON JADER DURAN PALACIOS'un, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Karar verilmiştir."

