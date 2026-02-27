UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Portekizli futbolcu Maniche yaptı.
Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart’ta oynanacak.
Organizasyonda sezonun finali, 20 Mayıs 2026’da İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:
Genk - Freiburg
Bologna - Roma
Stuttgart - Porto
Ferencvaros - Braga
Nottingham Forest - Midtjylland
Celta Vigo - Lyon
Lille - Aston Villa
Panathinaikos - Real Betis
