UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Portekizli futbolcu Maniche yaptı.

Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart’ta oynanacak.

Organizasyonda sezonun finali, 20 Mayıs 2026’da İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Genk - Freiburg

Bologna - Roma

Stuttgart - Porto

Ferencvaros - Braga

Nottingham Forest - Midtjylland

Celta Vigo - Lyon

Lille - Aston Villa

Panathinaikos - Real Betis