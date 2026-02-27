SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi
Emre Şen

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Portekizli futbolcu Maniche yaptı.
Avrupa Ligi’nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart’ta oynanacak.

Organizasyonda sezonun finali, 20 Mayıs 2026’da İstanbul’da Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Genk - Freiburg
Bologna - Roma
Stuttgart - Porto
Ferencvaros - Braga
Nottingham Forest - Midtjylland
Celta Vigo - Lyon
Lille - Aston Villa
Panathinaikos - Real Betis

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'ı bekleyen cehennem gibi fikstür!Galatasaray'ı bekleyen cehennem gibi fikstür!
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce panikten orucunu bozdu! Canlı yayında ilginç anlar...Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce panikten orucunu bozdu! Canlı yayında ilginç anlar...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.