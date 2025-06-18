PFDK'da mesajların ifşa edilmesi skandalı sonrası toplu istifa kararı! "Jose Mourinho'dan seneye acısını çıkarırız"

Son dakika spor haberleri: TFF, aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen PFDK üyelerinin istifasını istemişti. Bahsi geçen yazışmalar sonrası Fenerbahçe de bir açıklama yayımlamıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre; skandalda adı geçen kurul üyeleri istifa metni hazırlıyor. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyeleri arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları kaleme almış ve büyük bir skandal paylaşmıştı.
Kurulun ortak WhatsApp grubunda bazılarının fütursuzca Galatasaray amigoluğu yapması normal bir şey midir?
Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?
"1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?
En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?
Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli.
Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında TFF'ye başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu.
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