PFDK'da mesajların ifşa edilmesi skandalı sonrası toplu istifa kararı! "Jose Mourinho'dan seneye acısını çıkarırız"

Son dakika spor haberleri: TFF, aralarındaki yazışmaların ifşa olduğu iddia edilen PFDK üyelerinin istifasını istemişti. Bahsi geçen yazışmalar sonrası Fenerbahçe de bir açıklama yayımlamıştı.

KURUL ÜYELERİ SÜRE İSTEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; skandalda adı geçen kurul üyeleri istifa metni hazırlıyor. Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyeleri arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları kaleme almış ve büyük bir skandal paylaşmıştı.

"GALATASARAY AMİGOLUĞU"

Kurulun ortak WhatsApp grubunda bazılarının fütursuzca Galatasaray amigoluğu yapması normal bir şey midir?

Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

"1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?

"Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

"SENEYE ACISINI ÇIKARIRIZ"

En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli.

Duyduğum; bunların ekran görüntüleri birlerinin elindeymiş. Hatta ve hatta bunlar Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un da elinde varmış.

FENERBAHÇE DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe, PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen ifşa yazışmalar hakkında TFF'ye başvuruda bulunulduğunu duyurmuştu.