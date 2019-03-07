PFDK'dan 10 Süper Lig ekibine toplam 554 bin TL ceza

TFF'den yapılan açıklamada, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 220 bin lira, Çaykur Rizespor'a 135 bin lira, Atiker Konyaspor'a 50 bin lira, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 40 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 29 bin lira, Fenerbahçe'ye 25 bin lira, Galatasaray, Bursaspor, Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 20'şer bin lira para cezası verildiği ifade edildi.
Antalyaspor Kulübünün idarecisi Cem Deda'ya ise MKE Ankaragücü maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 30 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.
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