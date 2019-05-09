PFDK'dan 6 Süper Lig ekibine para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin farklı ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 319 bin lira, Çaykur Rizespor'a 170 bin lira, MKE Ankaragücü'ne 150 bin lira, Fenerbahçe'ye 140 bin lira, Atiker Konyaspor'a 44 bin lira, Trabzonspor'a ise 20 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke ettiği kaydedildi.

PFDK'nin, Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak'a 175 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezası verdiği 10 bin lira, kulübe ise 10 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Disiplin kurulunun TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki Fatih Karagümrük maçına çıkmayan Tokatspor'u 3-0 hükmen yenik saydığı ve 3 puan silme cezası verdiği vurgulandı.

Kurulun ayrıca 21 Yaş Altı Ligi'nde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta tribüne gönderilen Beşiktaş Teknik Sorumlusu Yasin Sülün ile siyah-beyazlı takımın kaleci antrenörü Ergün Fettahoğlu'na 1 maç men cezası uyguladığı belirtildi.



