SPOR

PFDK'dan Adem Büyük ve Adis Jahovic'e 2'şer maç ceza

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 21.02.2019 17:35 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında Sadık Çiftpınar’ın ayağına basan A. Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic ile Beşiktaş karşılaşmasında Lens’in ayağına basan E. Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük’e 2 maç men cezası verdi.

PFDK'dan Adem Büyük ve Adis Jahovic'e 2'şer maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ve Göztepeli Adis Jahovic'e ikişer maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Beşiktaş müsabakasında kırmızı kart gören Adem ile Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan Jahovic'e ikişer maç ceza verdiği bildirildi. Jahovic'e ayrıca 8 bin 500 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Disiplin kurulunun, Kasımpaşa'ya Galatasaray müsabakasına biletsiz seyirci aldığı gerekçesiyle 100 bin lira para cezası kestiği aktarıldı. Kasımpaşa idarecisi Cüneyt Söylen'e ise 20 bin lira para cezası uygulandığı vurgulandı.

PFDK'nin saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 30 bin lira, Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor'a 20'şer bin lira, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Atiker Konyaspor'a 20 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ÜMİT ÖZAT'A 1 MAÇ MEN

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Ümit Özat'ı 1 maçtan men etti.

Kurulun, Özat'a Hatayspor müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 lira para cezası verdiği aktarıldı.

PFDK'nin Hatayspor Kulübü idarecileri Mithat Baklacı ile Aydın Toksöz'e 7'şer gün hak mahrumiyeti 4 bin 500'er lira para cezası kestiği kaydedildi.

Kurulun, Eskişehirspor ve Abalı Denizlispor'a saha olayları, Afjet Afyonspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 10'ar bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Gazişehir Gaziantep ve Afjet Afyonspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Derbinin hakemi belli olduDerbinin hakemi belli oldu
Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pfdk adem büyük Adis Jahovic

En Çok Okunan Haberler

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Fenerbahçe'den genç kaleciye profesyonel imza

Fenerbahçe'den genç kaleciye profesyonel imza

Derbinin hakemi belli oldu

Derbinin hakemi belli oldu

F.Bahçe'den ayrılışının perde arkasını anlattı

F.Bahçe'den ayrılışının perde arkasını anlattı

İşte Akhisarspor - Yılmaz Vural görüşmesinin detayları

İşte Akhisarspor - Yılmaz Vural görüşmesinin detayları

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

F.Bahçe'ye 'Kocaman' fren!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Fenerbahçe'ye Kayseri freni!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Galatasaray'a 3 kötü haber birden!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK'dan Adem Büyük ve Adis Jahovic'e 2'şer maç ceza

PFDK açıkladı! Jahovic ve Adem Büyük...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım görev yapacak

Derbinin hakemi belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 yıl hapis, Ünal Aysal'a beraat

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

6 kulüp PFDK'lık oldu

TFF yönetimi ile Süper Lig kulüplerinin başkanları bir araya geldi

TFF ile başkanlar arasında kritik zirve

Yekta'dan şok suçlama!

'Müsaade etmeyeceklerini biliyorduk' Yekta'dan şok suçlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.