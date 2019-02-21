PFDK'dan Adem Büyük ve Adis Jahovic'e 2'şer maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ve Göztepeli Adis Jahovic'e ikişer maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Beşiktaş müsabakasında kırmızı kart gören Adem ile Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan Jahovic'e ikişer maç ceza verdiği bildirildi. Jahovic'e ayrıca 8 bin 500 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Disiplin kurulunun, Kasımpaşa'ya Galatasaray müsabakasına biletsiz seyirci aldığı gerekçesiyle 100 bin lira para cezası kestiği aktarıldı. Kasımpaşa idarecisi Cüneyt Söylen'e ise 20 bin lira para cezası uygulandığı vurgulandı.

PFDK'nin saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 30 bin lira, Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor'a 20'şer bin lira, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Atiker Konyaspor'a 20 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor'un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.