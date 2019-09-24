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PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası verdi. PFDK’nın bugünkü toplantı sonunda aldığı kararlar şu şekilde:

"1- İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü idarecisi Mehmet Çakmak Uyar'ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Ekol Göz Menemenspor Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun iki futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Keçiörengücü Kulübünün A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile -21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
pfdk ali koç

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
o açıklamaları Fatih Terim verseydi, 180 gün ceza verilirdi.
Senin de sicilin bozuldu Ali Bey
Adalete bak 2 günde tecelli etti
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