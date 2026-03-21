PFDK’dan Beşiktaş’a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre PFDK kararları şöyle:

1- Antalyaspor Kulübünün, 13.03.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor-Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Gaziantep FK’nın 13.03.2026 tarihinde oynanan Antalyaspor - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 2. KAT TRİBÜNÜ A2 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- Kocaelispor Kulübünün, 14.03.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor-Konyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 700 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 101-103-124A-124B-125, DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301-327, NUMARALI ALT VIP TRİBÜN 113-114-115 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kocaelispor Kulübü hakkında, 14.03.2026 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul hakkında, 14.03.2026 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü görevlisi Metin Özkan’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü teknik sorumlusu Selçuk İnan’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kocaelispor Kulübü teknik sorumlusu Selçuk İnan hakkında, basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü masörü Ozan Tiyanşan’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü masörü Ozan Tiyanşan’ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

4- Konyaspor Kulübü görevlisi Hüseyin Bilgin’in, 14.03.2026 tarihinde oynanan Kocaelispor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Göztepe’nin, 14.03.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu AVEC KUZEY TRİBÜN KUZEY 205 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Galatasaray’ın, 14.03.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 206, 207, GÜNEY TRİBÜN 119, 120, 219, 220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Başakşehir FK’nın, 14.03.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Rams Başakşehir Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Trabzonspor’un, 14.03.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Eyüpspor Kulübü antrenörü Umut Eskiköy’ün, 15.03.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 53 bin 350 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Gençlerbirliği Kulübü hakkında, 15.03.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, 16.03.2026 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak hakkında, 16.03.2026 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Gençlerbirliği Kulübü sporcusu Sekou Koita’nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Beşiktaş’ın, 15.03.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 milyon 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 403-404-405-406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 330 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 210 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir.