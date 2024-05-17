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PFDK’dan Bülent Uygun, Çağdaş Atan ve Balotelli’ye men cezası

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.05.2024 11:44
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan’a 1’er resmi müsabakadan men cezası verdi. Adana Demirspor’un golcüsü Balotelli ise 3 resmi maçtan men cezası aldı.

PFDK’dan Bülent Uygun, Çağdaş Atan ve Balotelli’ye men cezası
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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TFF’nin sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

“Fatih Karagümrük Kulübünün, 12.05.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Fatih Karagümrük Kulübünün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 650.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Alt Tribün 207 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray’ın, 12.05.2024 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray’ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 560.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Alt Tribün 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, Doğu Üst Tribün 710, 711, 712, 713 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Galatasaray’ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 240.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor sporcusu Marıo Barwuah Balotelli’nin, 12.05.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 39.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü’nün, 12.05.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 234-235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Sivasspor Kulübünün, 12.05.2024 tarihinde oynanan Sivasspor-RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Güney Üst Tribün D-E, Maraton Üst Tribün F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Sivasspor Kulübünün, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Sivasspor Kulübü idarecisi Gökhan Karagöl’ün, Hhkem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü idarecisi Gökhan Karagöl’ün, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü idarecisi Gökhan Karagöl’ün, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 300.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü teknik sorumlusu Bülent Uygun’un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü sporcusu İbrahim Akdağ’ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 19.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

RAMS Başakşehir FK teknik sorumlusu Çağdaş Atan’ın, 12.05.2024 tarihinde oynanan EMS Sivasspor-RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 12.05.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 13. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roof Lounge Misafir Tribün A numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübünün, 12.05.2024 tarihinde oynanan Hatayspor-MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,
MKE Ankaragücü Kulübünün, 10.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat’ın, 10.05.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 11 gün hak mahrumiyeti ve 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Pendikspor’un, 12.05.2024 tarihinde oynanan Pendikspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor görevlisi Mustafa Demirci’nin, 12.05.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ Pendikspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Çaykur Rizespor görevlisi Mustafa Demirci’nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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