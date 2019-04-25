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PFDK'dan Çaykur Rizespor, Bursaspor, Sivasspor ve Beşiktaş'a ceza

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.04.2019 17:27 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bursaspor, Sivasspor ve Beşiktaş'a çeşitli cezalar verdi.

PFDK'dan Çaykur Rizespor, Bursaspor, Sivasspor ve Beşiktaş'a ceza

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmada konuk ekip taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle misafir kulübe 140 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, aynı müsabakada konuk ekip taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edilmesini kararlaştırdığı aktarıldı.

PFDK'nin aynı haftada deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan mücadelede Bursaspor Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 110 bin lira para cezası verdiği belirtildi. Kurulun, konuk ekip taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki müsabaka için bloke ettiği kaydedildi.

Sivasspor taraftarlarının Beşiktaş maçında neden oldukları çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edilmesine karar veren kurulun, saha olayları sebebiyle de Sivas temsilcisine 20 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

PFDK'nin aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle siyah-beyazlı kulübe 260 bin lira para cezası verdiği, Beşiktaşlı taraftarların da elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki müsabaka için bloke edildiği kaydedildi.

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pfdk Çaykur Rizespor Bursaspor Sivasspor Beşiktaş

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