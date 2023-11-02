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PFDK'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için karar! Beşiktaş ve Galatasaray...

02.11.2023 21:00 | Son Güncelleme:
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Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ceza almadığı açıklandı. Yapılan açıklamada Beşiktaş ve Galatasaray'a ise 112'şer bin lira para cezası verildiği duyuruldu.

PFDK'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için karar! Beşiktaş ve Galatasaray...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sevkinde disiplin ihlalinin unsurları oluşmaması dolayısıyla ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

İSMAİL KARTAL'A CEZA VERİLMEDİ

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan müsabakanın ardından verdiği röportaj ile basın toplantısında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderilen Kartal'a ceza verilmediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A PARA CEZASI

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Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'a da sevkinde disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza vermeyen kurulun, siyah-beyazlı kulübe ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

GALATASARAY'A 112 BİN LİRA...

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PFDK'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Galatasaray'a da 112 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekibe ayrıca taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 80 bin lira para cezası veren kurulun, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a aynı gerekçeyle bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kararı uyguladığı ifade edildi.

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