PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde PFDK tarafından iki kulübe para cezası verildi.
Fenerbahçe’ye Ankaragücü maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 100 bin TL, flash röportajına ve basın toplantısına katılmamaktan dolayı 20 bin TL para cezası kesildi. Galatasaray ise E.Y. Malatyaspor maçında taraftarın neden olduğu saha olayları sebebiyle 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.
TFF'nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:
“1-Fenerbahçe’nin, 28.10.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Fenerium alt B,C Maraton alt C,D,E Maraton üst C,D,E,F,G Migros D,E,L,M Spor Toto C,D,E,F,K,L,M,N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
2- MKE Ankaragücü Kulübünün, 28.10.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- Kayserispor Kulübünün, 28.10.2018 tarihinde oynanan Kayserispor- Sivasspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey ALT C,D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
4- Sivasspor Kulübünün, 28.10.2018 tarihinde oynanan Kayserispor- Sivasspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Mİisafir A ÜST ve B ÜST blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Sivasspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- Çaykur Rizespor sporcusu Orhan Ovacıklı'nın, 29.10.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş. - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakan men ile cezalandırılmasına,
6- Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, 28.10.2018 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- Galatasaray’ın, 28.10.2018 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Galatasaray. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nün, 27.10.2018 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor -Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İhtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası D3,D4,D5,D6,D7,D8, Kapalı B Tribün C2, Maraton E9,E10,F1,F2,F3,F4 ile Güney Kale Arkası G9,G10,G11,G12,G13,G14 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Aynı müsabakada Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü’nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.”
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