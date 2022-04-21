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PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

21.04.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a Fatih Karagümrük karşılaşmasında yaşananlardan dolayı 89 bin TL, Fenerbahçe'ye ise Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

PFDK'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a Fatih Karagümrük karşılaşmasında; merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı toplamda 89 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Fenerbahçe de Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası aldı. Kurul, Adana Demirsporlu Mario Balotelli'ye ise Kasımpaşa maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"1- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu DOĞAN ERDOĞAN'ın, 17.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 15.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu MARIO BARWUAH BALOTELLI'nin, 17.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 17.04.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 16.04.2022 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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