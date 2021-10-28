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PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

28.10.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararlarını ve verilen cezaları açıkladı.

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin'e 3 maç men ve 29 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemleri gerekçesiyle İlhan Şahin'e 3 maç men ve 29 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu David Akintola'nın 2 maç men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'e, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle 13 bin lira para cezası uygulandığı ifade edildi.

Taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Fenerbahçe'ye 64 bin, Göztepe'ye ise 32 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Göztepeli bazı taraftarların, bir sonraki iç saha maçı için passolig kartlarının bloke edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den Kocaelispor ile Yılport Samsunspor'un 16'şar bin lira para cezasına çarptırıldığı, Tuzlaspor ve Samsunsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği belirtildi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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