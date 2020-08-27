PFDK'dan Fenerbahçe'ye para ve ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.08.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. Özel müsabakasında; Covid-19 PCR test sonuçlarının TFF ile paylaşılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, kulübe tescilli olmayan sporcuların özel müsabakada oynatılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
Galatasaray'da bir koronavirüs şoku daha!
'Burada efsane olmak istiyorum'
Trabzonsporlu yıldızdan F.Bahçe cevabı
Ömer Erdoğan'ın Süper Lig heyecanı
'İki kupayı da kazanmak istiyoruz'
İşte Survivor Aycan Yanaç'ın yeni takımı
Fenerbahçe'den bir transfer daha
Galatasaray'dan TFF'ye derbi isyanı!
Ronaldo hakkında flaş iddia...
Beşiktaş forma numaralarını açıkladı
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Sergen Yalçın'dan PAOK maçı isyanı!
Pedro'nun yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum