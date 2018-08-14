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PFDK’dan Galatasaray’a ceza

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.08.2018 15:02 | Son Güncelleme

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 70 bin TL para cezası ve

PFDK’dan Galatasaray’a ceza

Süper Kupa müsabakasında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray’a PFDK’dan ceza geldi. TFF’nin sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Galatasaray’ın 05.08.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Akhisarspor TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray pfdk akhisarspor

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