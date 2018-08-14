PFDK’dan Galatasaray’a ceza

Süper Kupa müsabakasında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray’a PFDK’dan ceza geldi. TFF’nin sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Galatasaray’ın 05.08.2018 tarihinde oynanan Galatasaray - Akhisarspor TFF Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
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