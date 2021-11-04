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PFDK'dan iki Süper Lig ekibine ceza

04.11.2021 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig takımlarından Konyaspor ve Göztepe'ye ceza verdi.

PFDK'dan iki Süper Lig ekibine ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor ve Göztepe'ye para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Konyaspor'a ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe müsabakasında stada usulsüz seyirci alındığı gerekçesiyle 100 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olaylarından dolayı ise 32 bin lira olmak üzere toplamda 132 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Göztepe'ye de takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 9 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Disiplin kurulu ayrıca Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Manisa FK'nin başkanı Mevlüt Aktan'a 4 bin, Gençlerbirliği'ne ise 4 bin 500 lira para cezası uyguladı. Gençlerbirliği'nin bazı taraftarlarının da bir sonraki iç saha maçı için elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe Konyaspor
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