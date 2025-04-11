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PFDK'dan 'itibar zedeleyen' Trabzonspor'a rekor ceza

Mustafa Fidan Mustafa Fidan Mynet Haber Editörü
11.04.2025 12:50
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'a 'futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle 2 milyon TL para cezası verdi. Kurul, ayrıca Beşiktaş'a 930 bin TL, Kasımpaşa'ya 525 bin TL, Fenerbahçe'ye 168 bin TL, Kayserispor'a 300 bin ve Sivasspor'a da 120 bin lira para cezası verdi.

PFDK'dan 'itibar zedeleyen' Trabzonspor'a rekor ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 2 milyon, Beşiktaş'a 930 bin, Fenerbahçe'ye 168 bin, Kasımpaşa'ya 525 bin, Bellona Kayserispor'a 300 bin ve Net Global Sivasspor'a da 120 bin lira para cezasına hükmetti.

TAYYİP TALHA'NIN CEZASI DA BELLİ OLDU

Disiplin kurulu, Beşiktaş futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'a ciddi faulü sebebiyle 1 maç ceza verirken, Bellona Kayserispor forması giyen isimlerden Gökhan Sazdağı'na 1 maçtan men, Onurcan Piri'ye ise 1 maçtan men ve 29 bin 250 lira ceza verdi.

PFDK, Trabzonspor yöneticisi Taner Fikret Saral'ı da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle 45 gün hak mahrumiyetinin yanı sıra 1 milyon 500 bin lira cezasına çarptırdı.

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Süper Lig Trabzonspor PFDK
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