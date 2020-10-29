PFDK'dan Josef de Souza'ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Denizlispor mücadelesinde doğrudan kırmızı kart gören Josef de Souza'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS'ın, 26.10.2020 tarihinde Denizli oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmştir" ifadeleri yer aldı.

Josef de Souza, Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında oynayamayacak

